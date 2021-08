Ricardo Arjona intentó sorprender con show en metro de Nueva York, pero nadie lo reconoció

Si hay alguien que no tuvo un buen fin de semana, ese fue Ricardo Arjona. El cantante tuvo una amarga experiencia haciendo un ‘concierto improvisado’ en el metro de Nueva York. Lamentablemente, la presentación estuvo lejos de ser un éxito: según él mismo admite, nadie lo reconoció.

El intérprete de ‘Historia de taxi‘ estuvo alrededor de una hora cantando en el lugar, pero no tuvo audiencia. Nadie se detuvo a escucharlo, ni tampoco parecían reparar en su presencia.

La experiencia fue publicada por él mismo en sus redes sociales. Con un video del momento, el cantante contó sobre lo ocurrido. Al parecer, sólo una mujer mexicana se habría acercado a él… pero ni siquiera pensó que fuera Ricardo Arjona de verdad.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, relató.

Sus seguidores intentaron subirle el ánimo, a pesar de la mala experiencia. “¡Yo te conocería entre un millón de Arjonas!” y “Qué oportunidad tan grande perdieron” son algunos de los comentarios que recibió a través de Instagram.