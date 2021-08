Ministro Delgado rechazó propuesta de sustituir a Carabineros: “Estamos en un proceso de reforma, no de refundación”

El sábado se terminó el plazo de las comisiones transitorias de la Convención Constitucional para entregar sus propuestas para el reglamento. Dentro de las medidas aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos, se encuentra sustituir Carabineros por una nueva institución. Durante la mañana de este lunes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, mostró su desacuerdo ante la idea.

¿Qué fue lo que se aprobó?

En una jornada que se extendió desde el viernes hasta las 4 de la mañana del sábado, la Comisión de Derechos Humanos terminó de votar su propuesta de normas para la Convención. Esta aún tiene que ser integrada al borrador del reglamento y luego ser votada en el pleno.

Entre las distintas medidas levantadas por el espacio, una de las que más llamó la atención fue la de sustituir Carabineros de Chile por una entidad nueva “por un servicio público que ejerza la función policial bajo respeto irrestricto a los derechos humanos“, según señala en convencional Manuel Woldarsky, miembro de la comisión.

Desde el primer momento, incluso entre los mismos convencionales se mostraron resquemores. Felipe Harboe expresó que “se aprobaron muchas normas que hasta el secretario [de la comisión] advirtió su inconstitucionalidad“.

La opinión del gobierno

La crítica desde el oficialismo llegó en un punto de prensa este lunes, cuando el ministro Delgado dio la postura del gobierno. “Una de las cosas que más nos pide la gente cuando recorremos Chile son más carabineros. No nos piden menos carabineros, no nos piden menos vehículos, no nos piden menos comisarías”, declaró.

“Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro“, sostuvo, agregando que “es una de la instituciones más valoradas por la gente“.

“Hay que tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto, a veces, político, pero no se entiende la historia de Carabineros y no se entiende en qué proceso estamos ahora. Estamos en un proceso de reforma, no un proceso de refundación“, concluyó.

El secretario de Estado se refirió a otros temas que pueden resultar controversiales. Uno de ellos fue el proyecto de ley de indulto a los llamados presos de la revuelta. Este comenzará a tramitarse en el Senado, ante lo que el ministro señaló que “el gobierno concuerda en que en Chile no hay presos políticos“.