Recomendaciones imperdibles para un buen fin de semana

Nuevamente, las recomendaciones de Matías de la Maza y Yerko Salgado llegaron a ‘Quién lo diría‘ y nos dejaron panoramas para el fin de semana. Con una variedad entre la comedia, el humor negro e incluso un thriller, nuevamente nos entregan interesantes opciones.

The Chair/La Directora

A solo una semana de su estreno, la serie protagonizada por Sandra Oh (Cristina Yang en Grey’s Anatomy) ya ha dado bastante de qué hablar. La historia se centra en Ji-Yoon Kim, la primera mujer (y además no blanca) en llegar a ser la directora del departamento de Letras en la prestigiosa Universidad de Pembroke (que es ficticia). Con un aspecto satírico, la serie navega entre distintos desafíos que esta profesora debe afrontar, que además son temas que se hablan mucho en la actualidad: racismo, misoginia, cultura de la cancelación y un largo etcétera.

Con muy buenas actuaciones, especialmente la de la hija de 8 años del personaje principal, esta historia se desarrolla en tan solo 6 capítulos de media hora, ideal para una maratón de fin de semana. Está disponible en Netflix.

Post mortem: Nadie muere en Skarnes

Una interesante y nueva serie noruega, que tiene todo para ser un nuevo gran éxito de Netflix. Y su nombre ya adelante mucho de lo que hay que saber de la historia, que transcurre en un pueblo llamado Skarnes. Un evento sacude a la comunidad, cuando se encuentra un cadáver en un sector rural. Es identificada como Live Hallangen (Kathrine Thorborg Johansen) y no parece haber nada extraño sobre su muerte: todo indica causas naturales. Todo toma un rumbo extraño cuando, durante la autopsia de rigor, la mujer despierta por el dolor, sorprendiendo (y asustando) a los médicos. Después de exámenes, determinan que sufrió hipotermia y por eso parecía muerta, pero claramente, las cosas raras recién comienzan.

Tiene una trama que engancha y se mueve con un humor negro y misterio en 6 capítulos de no más de 50 minutos. Está disponible en Netflix.

Who is America

Al decir que esta es una nueva producción de Sacha Baron Cohen, conocido por su trabajo en Borat, uno cree saber más o menos para dónde van las cosas, pero Who is America no es algo que hayamos visto antes. Aquí, Baron Cohen hace lo que hace mejor: se caracteriza de personajes insólitos y entrevista a personas… sin que sepan que él es un actor y comediante, haciendo que se suelten de una forma sorprendente. Políticos, lobbistas, cabezas de ONG, son solo algunos de sus invitados, apuntando sus dardos especialmente al mundo conservador de Estados Unidos. A través del humor, logra retratar una insólita imagen del Estados Unidos actual.

Hay risas, pero más que nada estupefacción, en los 7 capítulos de esta particular serie. Está disponible en Paramount +.

Beckett

Y entra tantas series, también tenemos una película. Recién estrenada durante la semana pasada, Becket trae una nueva historia protagonizada por John David Washington (Malcolm and Marie). Sigue a una pareja estadounidense que está vacacionando en Grecia, donde sufren un accidente en circunstancias extrañas. La esposa, lamentablemente, no sobrevive, y él queda solo en un país donde ni siquiera habla el idioma. Al volver a la escena del accidente, alguien le dispara y el único policía con el que se lograba comunicar intenta matarlo.

Un accidente de auto que parece ser un caso aislado termina involucrando al protagonista en una conspiración policial, en un país extranjero, sin entender el rompecabezas en el que está metido. Es una película rápida y entretenida, ideal para pasar el fin de semana con un nuevo thriller, disponible en Netflix.