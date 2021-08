Vuelco total: Cristiano Ronaldo es el nuevo fichaje del Manchester United

Cristiano Ronaldo aceptó la oferta que le hizo el Manchester United para sumarse a las filas del club dirigido por Ole Gunnar Solskjaer. y abandona la ‘Vecchia Signora’ luego de 3 exitosas temporadas en el conjunto de Turín.

El ‘batipibe’ finalmente será jugador del Manchester United, y no del Manchester City como se había especulado. Va a ser dirigido por un viejo conocido, Ole Gunnar Solskjaer, con quien compartió camarín como jugador. Con un registro de 101 goles y 19 asistencias en el conjunto italiano, el delantero portugués vuelve a Manchester tras 12 años, a su vieja casa: Old Trafford.

Según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, Cristiano Ronaldo llegará a Manchester por una cifra cercana a los 30 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo to Manchester United: HERE WE GO! Done deal between Juventus and Man United on permanent move. Cristiano has accepted the contract proposal from Manchester United and he’s coming back. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo

Medical to be scheduled soon.

CR7 IS BACK. Here we go. pic.twitter.com/WXfs3p6GFK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021