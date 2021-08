Kabul: Reportan al menos 6 muertos tras dos explosiones en el aeropuerto

La situación en Afganistán sigue complicada y este día jueves, se reportaron al menos dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul. Actualmente, se sabe de 6 personas fallecidas y al menos otras 30 que sufrieron heridas. El lugar estaba lleno de afganos que intentaban salir del país en los vuelos de evacuación.

La ONG italiana Emergency comunicó a través de Twitter que “más de 30 pacientes han llegado hasta el momento a nuestro hospital en Kabul. Otros 6 ya estaban muertos al llegar”.

La primera de las explosiones tuvo lugar cerca de unas puertas del aeropuerto, según la cadena de noticias afgana Ariana News. Los medios locales también difundieron imágenes gráficas del atentado, mientras que otros también publicaron imágenes de pacientes llegando a centros de atención para recibir cuidados médicos.

El incidente también fue confirmado por el Pentágono, a través de su portavoz John Kirby, quien dio a saber las noticias a través de sus redes. “Podemos confirmar que la explosión fue resultado de un complejo ataque y tuvo un número de víctimas estadounidenses y civiles. También podemos confirmar al menos otra explosión en o cerca del Hotel Baron, a corta distancia de Abbey Gate. Seguiremos actualizando”, escribió.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021