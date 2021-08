Harry Styles exigirá vacunas y mascarillas en sus conciertos

Los conciertos y festivales están volviendo y cada vez más artistas anuncian su regreso a los escenarios. Y una postergada gira que comenzará la próxima semana en Estados Unidos es la de Harry Styles. Desde el 4 de septiembre, el británico recorrerá Estados Unidos, con estrictos protocolos sanitarios para el público que asista.

‘Love on Tour‘ se anunció hace ya dos años y estaba pensaba para llevarse a cabo el 2020, promocionando el segundo álbum de Styles, ‘Fine Line‘. Por la pandemia de covid-19, la gira fue pospuesta y en julio al fin se publicaron las fechas para la parte estadounidense del tour. El cantante aseguró que “el bienestar de mis fans, banda y equipo son mi prioridad”, por lo que las medidas de seguridad no se hicieron a esperar.

LOVE ON TOUR will be going out across the USA this September and I could not be more excited for these shows. As always, the well-being of my fans, band, and crew, is my top priority. pic.twitter.com/6VWHxrfrGK

— Harry Styles. (@Harry_Styles) July 14, 2021