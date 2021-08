Gabriel Boric rechaza la idea de un programa de gobierno único con Provoste y ME-O

Las elecciones presidenciales de noviembre se acercan y día a día vemos nuevas propuestas y declaraciones de parte de los candidatos. Este jueves, Marco Enríquez-Ominami (ME-O) propuso la creación de un programa de gobierno único, con Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social). Más tarde, el candidato frenteamplista rechazó la oferta.

En conversación con Tele13 Radio, ME-O dijo que él ha planteado la pregunta de “¿Por qué no hacemos con Boric un programa común junto a Yasna Provoste? Un programa único”.

El candidato, que se enfrenta a su cuarta elección presidencial, argumentó que Boric “tiene toda la energía, pero no tiene un verdadero plan de desarrollo y un plan de Gobierno”. Por otro lado, afirmó que “en la ex Concertación hay muchas experiencias y no tienen energías”. En esa línea, propuso “formalmente, al estilo Lagos, aquí y ahora, un programa único de gobierno”.

La respuesta de Boric

Gabriel Boric descartó la posibilidad, al menos para la primera vuelta. El ex dirigente estudiantil declaró que Apruebo Dignidad tiene “un programa que fue refrendado por un 1 millón 700 mil personas en una primaria con una amplia convocatoria”.

Por eso, Boric sostuvo que, si bien seguirá trabajando en su programa para mejorarlo antes de las elecciones, a él no le “interesa tener conversaciones en particular con una u otra persona, sino conversar con el pueblo de Chile”. Agregó que “me imagino que con todas las fuerzas progresistas y de oposición a este mal gobierno, nos encontraremos en una eventual segunda vuelta“.

Así, el candidato de Apruebo Dignidad cerró la puerta de presentarse con un programa de gobierno único con el Partido Progresista y Nuevo Pacto Social, pero no a un posible trabajo para una segunda vuelta. Desde la candidatura de Yasna Provoste, no se han dado declaraciones sobre la propuesta del abanderado del PRO.