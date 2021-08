‘Hola, Peter’: La ola de memes que se tomó las redes sociales por el trailer de Spiderman

La noche del lunes se liberó, de forma oficial, el trailer de ‘Spiderman: No way home‘. El lanzamiento era uno de los eventos más esperados entre los fanáticos de Marvel, que ya cuentan los minutos para la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. El adelanto provocó una ola de reacciones y análisis por posibles teorías pero, sobre todo, lo que más llegaron fueron memes. La frase “Hola, Peter” es la que más se ha repetido en las redes.

El trailer nos da una nueva vista a la llamada ‘Fase 4’ del Universo Cinematográfico de Marvel. La película sigue los eventos de la entrega anterior y cuenta con una importante presencia de Benedict Cumberbatch en su persona de Dr. Strange. El filme tendrá la característica especial de contar con la aparición de villanos que ya han estado antes en producciones del Hombre Araña. Esto solo refuerza la creencia de que, en esta película, tendremos una vista aún más grande al multiverso.

Electro, el Duende Verde y Doctor Octopus ya están confirmados para esta nueva entrega, pero solo uno de ellos hace su aparición en este primer adelanto. Alfred Molina vuelve a interpretar a Doctor Octupus, papel al que le dio vida en 2004. Su frase “Hola, Peter” encendió las redes sociales, que rápidamente se llenaron de memes.

El sentimiento de volver a ver al Doctor Octopus y las bombas del Duende Verde. #SpiderMan #SpiderManNoWayHome #NoWayHome pic.twitter.com/BmByu3DQx1

