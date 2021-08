Farmacias populares se encuentran en riesgo de quebrar

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) publicó el pasado viernes la petición de liquidación forzosa en contra de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La petición fue en el marco de la Ley 20.720 y la solicitó Best Quality Products SpA. La importadora acusó el no pago de 10 facturas entre los meses de julio y noviembre de 2020, lo que suma un total de $1.292 millones en productos médicos como mascarillas.

Según informa La Tercera, la representante legal de la importadora, María Paz Guerra, manifiesta que por ahora la Achifarp podría seguir contrayendo obligaciones financieras, porque no existe un impedimento legal. Esto, sin embargo, no impide que proveedores verifiquen las publicaciones de la Superir en su Boletín Concursal y, en base a eso, decidan no otorgar crédito o financiamiento. “Las restricciones de los créditos a Achifarp, estará determinada, por ahora, por los resguardos que cada institución, banco o proveedor decida adoptar”, dijo la abogada al medio mencionado.

La disputa entre la importadora y la Asociación Chilena de Farmacias Populares no es reciente. De hecho, el pasado 29 de julio, la defensa de Best Quality Products SpA pidió adelantar la audiencia inicial, por los “graves y diversos perjuicios” ocasionados por la entidad. La demanda de liquidación forzosa se presentó el día 23 de junio inicialmente. Actualmente, la audiencia está fijada para el próximo 6 de septiembre, de manera telemática.

En la audiencia, la Achifarp podría definir pagar la deuda, cerrando el conflicto de manera inmediata, o afirmar que no puede cumplir con los pagos y solicitar la quiebra. La otra opción es que la deudora busque un proceso de reorganización, o se defienda y asegure (y pruebe) que la deuda no existe.