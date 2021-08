Estudio afirma que dormir siestas cortas no repone el sueño perdido

Las siestas son el placer culpable de muchos y pueden sentirse muy reparadoras. En esos días donde no dormimos lo suficiente la noche anterior, dormir un poco en la tarde da la sensación de ‘reponer el sueño perdido’. Esto puede no ser del todo cierto. Si bien está comprobado que dormir siestas de 30 minutos puede tener beneficios, no es el caso cuando se trata de un esfuerzo para recuperar sueño ‘pendiente’ de la noche previa.

Un estudio reciente, publicado en Oxford Academics, muestra que las siestas podrían no ser tan beneficiosas. Al menos, no cuando nos faltó dormir por la noche.

Al dormir, el cerebro pasa por la etapa de sueño de ondas lentas. Esta sería la más importante de todo el ciclo, porque son ondas muy amplias y de baja frecuencia, que ocurren durante el suelo más profundo. Ahí, el cuerpo descansa por completo.

Para alcanzar el sueño profundo, se necesita un ciclo completo de sueño. Por eso, cuando dormimos ‘entrecortado’ no se siente reparador, porque no descansamos completamente.

En esa línea, el estudio determinó que los voluntarios que no dormían bien de noche, pero tomaban siestas cortas, seguían sin tener un descanso real y, por lo tanto, no tenían mejor desempeño en tareas que miden funciones cognitivas. En comparación, quienes tomaban siestas y durmieron por la noche mostraban evidentes mejoras.

Una siesta breve, en general, no logra alcanzar un sueño de ondas lentas y, por lo tanto, no ayuda a nuestro cerebro a descansar y reponerse. Por eso, quizás se siente como que las siestas ayudan, pero sin dormir bien de noche, es solo un efecto placebo.