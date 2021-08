‘La Maquinita’ Orellana rechazó oferta de Luksic: “Prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta”

Macarena ‘La Maquinita’ Orellana comenzó el pasado sábado una campaña a través de redes sociales. La destacada deportista busca fondos para viajar al Mundial de Kick Boxing, que se realizará en Egipto. Su llamado llegó lejos y hasta Andrónico Luksic respondió a su solicitud, ofreciendo financiamiento. Este miércoles, Orellana respondió públicamente la oferta, rechazándola de plano.

“Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos“, escribió la campeona panamericana a través de Twitter. Esa solicitud se difundió ampliamente, llegando al empresario nacional, Andrónico Luksic, quien no dudó en ofrecer su ayuda de forma pública.

“Maca, cuente con mi apoyo para ir al Mundial“, escribió Luksic citando el twit de la deportista. Agregó que “nos pondremos en contacto con usted, ¡Mucho éxito!”.

Maca , cuente con mi apoyo para ir al Mundial . Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo el corazón !!! Nos pondremos en contacto con ud. Mucho éxito !!🇨🇱 https://t.co/dHu4IDnwIK — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) August 17, 2021

La respuesta

La oferta no fue tan bien recibida por parte de ‘La Maquinita’, quien decidió contestar en un hilo.

“He pensado harto en como responder, por un lado, siento que ese dinero, que claramente a ti te debe sobrar, es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo que ha vivido empobrecida y entregando su trabajo y vida para que personas como tu puedan llenarse los bolsillos, con la miseria de la gente y la destrucción de los territorios”, escribió.

Orellana destacó que “no confío en tu filantropía, si quisieras ayudarme y tu deseo fuera de buena voluntad, habrías depositado en la cuenta que se hizo pública“. Por lo tanto, la campeona panamericana enfatizó que esta sería una medida para hacer una limpieza de imagen.

“Prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema capitalista brutal que destruye territorios y la vida de las personas”, sostuvo, antes de finalizar diciendo “por todo eso y más, te digo que NO“.

Hasta ahora, el hilo ha sido retwitteado más de 3.000 veces. Puedes revisarlo completo aquí: