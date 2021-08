Nueva Zelanda vuelve a confinamiento por tres días por un contagio de Covid-19

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, anunció este martes el confinamiento por tres días a todo el país. Esto tras detectarse un caso de contagio comunitario en Auckland, el primero desde febrero. No se sabe si este caso es de variante delta, por lo que para prevenir, se optará por “volver a la burbuja” desde la media noche.

“Tenemos solo una oportunidad. Necesitamos ir con fuerza y temprano para detener las transmisiones“, declaró la mandataria. Ardern ha sido aplaudida mundialmente por la gestión de Nueva Zelanda ante la pandemia de Covid-19, justamente por medidas tempranas como esta.

Por esta orden sanitaria, los neozelandeses no podrán salir de sus casas si no es para comprar, hacer deporte o someterse a pruebas para detectar el virus. Además, en cada salida deberán usar mascarillas y guardar la distancia de dos metros entre cada persona.

Ashley Bloomfield, director general de Salud, explicó que el contagio detectado es un hombre de 58 años que viajó durante el fin de semana a la península de Coromadel. Por eso, mientras todo el país estará confinado por 3 días, la península y la ciudad de Auckland tendrán que estar encerradas por 7 días. La autoridad ha dicho que, aunque el contagio esté localizado ahí, frenar otros avances es “un asunto nacional“.

⚠️ COVID-19 UPDATE ⚠️

From 11:59pm tonight, all of New Zealand will move to Alert Level 4 to stop the spread of COVID-19 in our communities. This will initially be for a period of 7 days for the Auckland and Coromandel regions, and at least 3 days for rest of the country. pic.twitter.com/RhhRYX0cmx

— New Zealand Labour (@nzlabour) August 17, 2021