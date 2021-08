Jorge Arancibia se descarga tras el voto político en su contra: “Es un trato indigno”

Este lunes, el constituyente Jorge Arancibia se pronunció respecto al voto político que la Comisión de Derechos Humanos en su contra, vetándolo de las audiencias públicas. El respecto, el convencional declaró no aceptarlo, porque “es un trato indigno”.

La moción fue presentada bajo el argumento de crear un espacio libre de violencia y de revictimización. Esta se debe, principalmente, al rol que tuvo el ex almirante de la Armada en la dictadura de Augusto Pinochet, donde se desempeñó como edecán. El voto se aprobó, con 10 votos a favor y 3 abstenciones.

Durante la jornada de este lunes, el convencional se descargó ante la prensa cuando llegaba al ex Congreso. “Voy a expresar hoy en la comisión parte de los sentimientos que tengo, porque no he sido tratado como yo esperaba“, afirmó.

“Lo que ellos dicen es lo mismo de lo que se van a tener que retractar, porque yo no he tenido nada que ver con el tema de las violaciones a los Derechos Humanos“, sostuvo. Declaró que él sí ha reconocido las vulneraciones durante la dictadura, aunque aún no se refiere al viralizado video en el que afirma querer “matar comunistas”, que también ha sido señalado como argumento para excluirlo de las audiencias públicas.

“Mi actitud ha sido la de buscar soluciones cuando correspondió y cuando era comandante en jefe, por lo tanto el trato que he recibido no es el que corresponde. Es indigno y no lo acepto“, agregó.

Ante la pregunta de si recurrirá a la justicia por la exclusión, indicó que “si las cosas toman el rumbo que corresponde y entramos en un proceso de racionalidad democrática y de respetarnos unos a otros, no debiera ser necesario“.

Sobre su participación en las audiencias, aseguró que cree que sí va a participar, a pesar del veto. “El voto político no tiene ningún sentido, no existe. Es una acción política, no es una acción jurídica ni es reglamentaria de nuestro procedimiento”, argumentó.