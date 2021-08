Bob Dylan fue acusado de abuso sexual hacia una niña de 12 años en 1965

Bob Dylan fue acusado de abusar sexualmente a una niña de 12 años en 1965, según constanta una denuncia. Según reporta el medio Page Six, la demanda expone que el músico utilizó su estatus y fama para ganarse la confianza de la víctima “como parte de un plan para asaltarla y abusar sexualmente de ella”.

“Bob Dylan, en un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965, se hizo amigo y estableció una conexión emocional con la denunciante”, señala el documento. Esta conexión sería para “reducir las inhibiciones [de la denunciante], con el objeto de abusar sexualmente de ella, lo que hizo, junto con la provisión de drogas, alcohol y amenazas de violencia física, dejándola emocionalmente marcada y psicológicamente dañada hasta el día de hoy”.

La denunciante mantiene su anonimato y solo se sabe que es una mujer de 68 años de Greenwich, Connecticut. Además, la víctima afirma que el abuso fue reiterado y la ha llevado a sufrir consecuencias hasta el día de hoy, como depresión y ansiedad que no le permiten llevar a cabo actividades normales.

En concreto, la demanda es por asalto, agresión, detención ilegal y daños emocionales. Todas las acusaciones son rechazadas y negadas por el equipo del artista.

Daniel Isaacs, abogado del intérprete de ‘Blowin’ in the wind‘, sostiene que las denuncias son falsas. “Estas acusaciones de 56 años de antigüedad no son verdaderas y serán defendidas vehementemente”, aseguró.