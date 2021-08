Viernes 13: ¿Por qué es mala suerte?

Viernes 13, día de supersticiones y mala suerte. Películas de terror y la creencia de que es un día ‘peligroso’ rodean a la fecha. Pero, ¿de dónde viene la superstición?

Las tradiciones cambian a lo largo del tiempo y es difícil precisar de dónde vienen. Sin embargo, como todo en esta vida, esta superstición puede ser trazada a la religión. Y no sólo a la católica, sino que a otras culturas, como los dioses nórdicos. Se dice que, de acuerdo a esta, Loki, el dios de la mentira, fue el comensal número 13 en un banquete en Valhalla al que se coló. Eso habría desencadenado una pelea entre dioses, que terminó en tragedia.

La religión católica también tiene sus resquemores con el número 13. La Última Cena contó con 13 comensales y el último en llegar fue Judas, que terminaría traicionando a Jesús y lo llevaría a su crucifixión un día viernes. Así, tanto el número 13 como el día viernes, se consolidan como ‘de mal agüero’. Incluso antes de la crucifixión el día ya era un problema en la tradición bíblica: es el día en el que Adán y Eva comieron la manzana, en el que Caín asesinó a Abel, entre otros acontecimientos.

Consolidación en la cultura popular

En algún momento, la creencia dejó de ser meramente religiosa. Un ejemplo es la novela de Thomas W. Lawson, ‘Friday, the Thirteenth‘. En ella, un corredor colapsaba deliberadamente el mercado de valores, aprovechándose de la superstición alrededor del viernes 13. Un verdadero villano financiero que probablemente haría temblar a los economistas hasta el día de hoy.

En los 80, apareció la figura de Jason en las películas ‘Friday the 13th‘, donde consolidó aún más la fecha para quienes no eran religiosos, ni temblaban ante el colapso del mercado. Los filmes del asesino con una máscara de hockey causaron impresión y hasta el día de hoy, el personaje de Jason es uno que no falta en Halloween.

Pero el viernes 13 además ha tenido momentos negros fuera de la ficción o los relatos religiosos. El viernes 13 de diciembre de 1939 fue el llamado “viernes negro” en Australia, que dejó uno de los incendios más devastadores de la historia. Un viernes 13 también se estrelló el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes y, en la historia reciente, fue el viernes 13 de noviembre de 2015 cuando París sufrió un ataque terrorista que daría origen a otros atentados. Incluso, un estudio del Medical Journal aseguró que en una región británica, los accidentes de tráfico aumentaban en un 52% los viernes 13.

¿Pero puede ser de buena suerte?

Hay quienes han intentado ‘reivindicar’ la fecha y el número. Taylor Swift es una de esas personas. La exitosa cantante ha asegurado que el 13 es su número de la suerte y sus fans la recordarán presentándose en conciertos con el número escrito en la mano.

“Nací el día 13. Cumplí 13 años el viernes 13. Mi primer álbum fue de oro en 13 semanas. Mi primera canción número uno tuvo una introducción de 13 segundos”, contó Swift a MTV en el año 2009, “básicamente, cada vez que aparece un 13 en mi vida, es algo bueno“.

Pero que una estrella lo diga, no cambia que sigue existiendo un miedo irracional al día. Incluso existe un nombre: parascevedecatriafobia, miedo al viernes 13.

Existen otros días con esa misma carga. En latinoamérica, de hecho, tendemos a creer más en el martes 13 (no te cases ni te embarques) y en Italia incluso le temen al viernes 17. Las supersticiones están presentes en todos lados y aunque sean difíciles de explicar, ahí están.