Chile no existe: El insólito viral que niega la existencia de nuestro país

¿Somos todos actores y vivimos en un país inventado? Bueno, eso plantea una insólita publicación en Facebook. Esta asegura que Chile no existe y todo sería falso.

Tierra plana – España es un grupo de Facebook, donde distintas personas comparten sus teorías sobre la forma del planeta, bajo la premisa de que este no es un redondo, como siempre nos han enseñado. Esta semana, a través de Twitter, comenzó a circular un pantallazo de la publicación en la que un usuario afirma que Chile no es real.

“He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe“, plantea el usuario (cuyo nombre fue censurado). Su argumentación se basa en que “las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara” y además, asegura que no conoce a nadie que alguna vez haya estado en el país.

Eso claramente no es todo. El usuario cuenta que ese documental de Chile no es su única fuente, sino que habría hecho una investigación que demuestra “que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo”. Las fotos serían hechas digitalmente y los habitantes somos actores pagados.

Chile no es el primer país que pasa por una situación así. Los llamados ‘terraplanistas‘ han dicho antes que países como Finlandia no existen y en 2017 incluso impulsaron un hashtag, #AustraliaIsNOTReal, que indicaba que Australia no es real.

Los ‘actores‘ de este país, obviamente, se volvieron hacia las redes sociales para hacer memes al respecto. Desde “cambiar el guionista y al director”, hasta la popular imagen de Pamela Díaz diciendo “no se quien es” se tomaron las reacciones.

En realidad, Chile es un Springfield que se va renovando después de cada temporada. Nació con Sucupira y el alcalde Valdivieso. #quienteconocechile https://t.co/DuMHSXPJ8x — Rodrigo Gallegos (@ro_gallegos) August 13, 2021