Violencia de género en Bomberos: Estudio evidencia alarmantes datos en la institución

La fundación Yo Te Creo publicó el primer estudio nacional sobre violencia de género en Bomberos de Chile. Los resultados revelaron alarmantes datos de decenas de voluntarias que reconocen haber sido víctimas dentro de la institución. Acoso, abuso sexual e incluso violaciones son algunas de las situaciones que se describen en el documento.

El estudio estuvo a cargo de Claudio López, médico residente de Psiquiatría e integrante de la fundación Yo Te Creo. Contó con una encuesta respondida por cerca de 400 voluntarias. Su objetivo era visibilizar la violencia de género dentro de la institución, intentando con esto buscar medidas reparatorias y de justicia para las víctimas de los abusos. De ser necesario, se busca incluso abrir sumarios internos en todas las compañías del país para responsabilizar a los culpables.

Los resultados

Dentro de los datos alarmantes revelados por el estudio, se encuentra que un 85% de las encuestadas afirmó haber sufrido violencia psicológica en sus compañías y un 64% dicen haber sufrido acoso sexual. También declaran que cuando pidieron ayuda a sus superiores, un 29% de las veces las juzgaron. En un 18% de los casos, incluso se les impusieron sanciones por denunciar. El abuso de poder también quedó en evidencia: un 74% de las agresiones habrían sido ejecutadas por personas en cargos de mayor autoridad.

Además de todo lo anterior, un preocupante número de 181 mujeres aseguraron haber sido abusadas sexualmente dentro de la institución. 13 mujeres también acusan violaciones.

La fundación reveló los resultados el pasado martes 10 de agosto en la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputadas y Diputados. La fundación expresó que los datos expuestos “adelantan una conclusión sociológica aún más preocupante: como sociedad no accionamos, sino que reaccionamos”. Agregan en el informe que además se ve que “no educamos, sino que a veces, y solo a veces, sancionamos”.

Los datos ahora deben ser estudiados y evaluados para tomar medidas. Actualmente, llama la atención que los protocolos de acoso sexual en Bomberos de Chile no son obligatorios y no existe un sistema de sanciones para las compañías que no los adopten.