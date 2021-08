Providencia no regará pasto innecesario: “No podemos seguir gastando agua”

Durante la mañana de este jueves, la municipalidad de Providencia lanzó la campaña “Provi cuida el agua”. La alcaldesa Evelyn Matthei encabezó la presentación y anunció que la comuna ya no regará pasto innecesario. Esto por la crisis hídrica en la sequía que afecta al país.

“Vamos a hacer muchas acciones. Este es un tema que le preocupa a todos”, contó la alcaldesa. Por eso, detalló que “vamos a dejar de regar 36 mil metros cuadrados que no se ocupa como pasto, que no es utilizado por los niños, ni por las personas, que sólo es pasto ornamental. Quizás esto se va a ver feo por un tiempo, pero no podemos seguir utilizando el agua potable en el riego de pasto“.

Matthei también aclaró que buscarán reemplazar ese pasto por “especies sustentables, que además atraen abejas, mariposas, pájaros y que ayudan a la biodiversidad”. Llamó a los vecinos de Providencia a ser conscientes y, que aunque algunos pastos se verán feos y amarillos, es por una buena causa.

En el lanzamiento también estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que indicó que este ha sido uno de los años más secos de la historia, tras 13 años de sequía y un 40% menos de lluvia en la Región Metropolitana.

“Estamos en una campaña desesperada por cuidar el agua potable. Si no nos ponemos de acuerdo y tomamos las medidas, en algún momento, vamos a abrir el agua y no va a salir“, concluyó Evelyn Matthei, resaltando la importancia de esta nueva campaña.