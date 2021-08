Johnny Depp recibe premio y un grupo de mujer cineastas cuestionan el reconocimiento

La polémica una vez más llega al mundo del cine. El Festival de San Sebastián anunció que este año le darán a Johnny Depp el Premio Donostia, en reconocimiento a su trayectoria. El comunicado desató rápidamente el enojo de parte de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), en vistas a la disputa legal que Depp tiene con su ex-esposa, Amber Heard, que lo acusa de violencia doméstica.

Desde el 2016, el protagonista de ‘Piratas del Caribe‘ ha estado en el ojo del huracán, luego de su divorcio de Heard y que la actriz pusiera una orden de alejamiento y una denuncia por situaciones de abuso, psicológico y verbal, que habría vivido durante su relación. Si bien el caso ha tenido diversos vuelcos, sigue en pie.

El 2020 el actor incluso perdió un juicio contra el tabloide británico ‘The Sun‘ donde lo calificaban de “golpeador de esposas”. El juez del caso declaró que “la gran mayoría de los supuestos ataques del Sr. Deep contra la Sra. Heard han quedado demostrados, según los requisitos mínimos del procedimiento civil”.

Luego de haber sido despedido de la mayoría de sus proyectos, como la tercera parte de ‘Animales Fantásticos‘, el anuncio de este premio llega por sorpresa. Desde el Festival de San Sebastián afirman que es “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”.

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) no recibió esta noticia con alegría. De inmediato, expresaron su molestia a través de un comunicado, interpelando a la organización del festival.

“¿Qué mensaje nos quiere dar esta dirección del Festival de San Sebastián que además ha firmado la Carta de Paridad que lo compromete a ser un festival que no discrimina a las mujeres? ¿Que las acusaciones de una mujer no son creíbles? ¿Que no importa lo que hagas en tu vida privada porque a los cineastas solo nos interesa lo que muestra la pantalla?”, plantea la asociación.

Desde la Asociación de Mujeres Cineastas de los Medios Audiovisuales (CIMA), que reúne a casi 700 mujeres de la profesión, lamentamos la decisión de la dirección del @sansebastianfes de dar el Premio Donostia de este año a Johnny Depp:https://t.co/6qJW35YrJL pic.twitter.com/z4gBTi9Oze — CIMA Mujeres Cine (@CIMAcineastas) August 11, 2021

La respuesta del festival

José Luis Rebordinos, presidente del certamen, argumentó a favor del reconocimiento en The Hollywood Reporter. “El papel de un festival de cine no es juzgar la conducta de los miembros de la industria cinematográfica“, afirmó. Además, aseguró que Depp es “un gran actor, un hombre de cine con una gran carrera”, respaldando la decisión de premiarlo a pesar de las críticas.