Cristian Cuevas mantiene su candidatura: “Desde mi punto de vista soy el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos”

El panorama de la candidatura presidencial de la Lista del Pueblo ha sido incierto. La mañana del 10 de agosto comenzaron a circular dos comunicados que causaron confusión. Uno que afirmaba apoyar la candidatura de Cristian Cuevas y otro que señalaba que la colectividad no había definido apoyos. El mismo día, Cuevas afirmó en Mentiras Verdaderas que su postulación sigue en pie y, a sus ojos, es “el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos”.

“Se me invitó a un trayecto, a un caminar con los mismos compañeros y compañeras que estuvieron en la conferencia de prensa. Con ellos nos abrazamos, construimos una propuesta y también trabajamos la presentación de mi candidatura”, aseguró. Agregó que además él no estaría aquí “si la Lista del Pueblo no me hubiese invitado a ser candidato a la Presidencia de la República”.

“Fue la Coordinación Política que me llamó para incorporarme en una terna, para poder ir a un debate interno en una asamblea de delegados donde ellos definirían quién sería el candidato o candidata”, contó el ex líder sindical. También afirmó que “se generaron dificultades que no son de mi responsabilidad”. El ahora pre-candidato además aseguró que desconocía la consulta ciudadana de la que habla la agrupación.

A pesar de las confusiones y malos entendidos, Cuevas sostuvo que su candidatura sigue en pie. “Yo invito a quienes me acompañen a seguir levantando los patrocinios para hacer posible este proyecto, que no es un proyecto personal, sino que ya suma miles y miles de personas, colectivos y movimientos“, comunicó. “Desde mi punto de vista soy el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos, porque hay distintas expresiones. Ahora la Lista del Pueblo tendrá que resolver su situación interna, no me corresponde a mí, pero yo los comprendo“, agregó.

Como prueba de que la carrera por conseguir los patrocinios sigue, Cuevas lanzó la mañana de este miércoles su pre-candidatura en Caleta El Manzano, afirmando que comienzan a avanzar hacia “un Nuevo Chile”. Desde las redes de la Lista del Pueblo, no han dicho nada al respecto.