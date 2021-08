Brendan Fraser se emociona hasta las lágrimas con comentario de una fan

Brendan Fraser está devuelta en el foco público. Después de años pasando desapercibido y alejado de las cámaras, el protagonista de ‘La Momia‘ volvió a hacer noticia por su radical cambio de look y sus recientes castings en ‘The Whale‘ y ‘Killers of the Flower Moon‘. Recientemente, el actor fue parte de un ‘meet and greet’ virtual, donde un mensaje de una fan lo dejó particularmente conmovido.

El momento fue registrado por una de las presentes, Lindley Key, que luego lo compartió a través de TikTok. Fraser reconoció estar “un poco enfermo, un poco ansioso” de trabajar en una producción de Scorsese, ante lo que la joven respondió que el internet lo apoya. “Hay tantas personas que te aman y estamos apoyándote, no podemos esperar a ver qué harás después“, afirmó.

Las palabras de la fan tuvieron un impacto en el actor, que se mostró visiblemente emocionado. Incluso tomó un poco de agua y solo respondió “Shucks, ma’am“, que es una forma que se usa en inglés de responder a un cumplido cuando no hay palabras para hacerlo.

“Prueba de que Brendan Fraser es el alma más pura“, escribió Key en el video.