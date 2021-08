Violenta turba de antivacunas intentó tomarse la BBC en Inglaterra

La semana partió intensa y no solo en Chile. Durante la jornada del día lunes, una violenta turba de manifestantes antivacunas intentó ingresar al edificio de la BBC en Londres. Llegaron incluso a agredir al personal policial que se encontraba en las afueras.

El grupo ‘Official Voice‘ convocó a la protesta. Su principal foco es mostrarse en contra del proceso de vacunación en niños en el escenario de la actual crisis sanitaria. “Fuera las manos de nuestros niños. No serán parte de su experimento”, dice uno de los carteles que exhiben en sus redes.

A través de Instagram, habían hecho el llamado a manifestarse contra la prensa. “Los medios son el problema. Las mentiras terminarán“, señalaron, seguido de una imagen que decía: “9 de agosto. Londres, estén listos“. De acuerdo al grupo, los medios informativos son los “culpables” por difundir las campañas de vacunación contra el covid-19, proceso que ven como peligroso y perjudicial.

Múltiples videos del momento fueron compartidos en las redes, mostrando al grupo intentando entrar de forma violenta al edificio londinense y golpeando a quienes se encontraban defendiendo las dependencias.

Protesters against vaccine passports and vaccines for children have clashed with police while trying to invade the BBC in White City, after warning earlier they would attempt to occupy a key London building. pic.twitter.com/JE0qWoqBx3

— talkRADIO (@talkRADIO) August 9, 2021