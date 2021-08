‘Pokémon chileno’: La nueva y particular versión del juego

El mundo de la edición es gigante y curioso, así que no es sorpresa cuando nuevas versiones no oficiales de los juegos favoritos aparecen. En esta ocasión, una particular versión de Pokémon para Game Boy Advance llega esperando cautivar, específicamente, a los fanáticos de nuestro país. Se trata de ‘Pokémon Chileno’ y promete cautivar por sus divertidas referencias a la cultura y personajes del país.

El juego lleva en formación desde el 2011, pero después de algunos problemas con la ‘rom‘ que se utilizó, el proceso terminó atrasándose hasta el 2013. Desde ahí, el proyecto siguió su camino para tomar forma y llegar a lo que es el día de hoy.

‘Pokémon Chileno’ tiene su propia historia, contada por el Profesor Rossa. Así, una vez que empezamos a jugar nos describe cómo funciona esta versión del mundo de Pokémon. En esta, el campeón de la Liga es Augusto, quien hizo que Chile sea un país centralista cuando tomó el control tras atacar La Moneda en el año 73. Desde el primer momento, la conexión con la historia del país es innegable.

Luego, comienza el juego. Estando en La Pintana, el primer objetivo del jugador es reunirse con su hermano, pero ahí comienzan las aventuras y los duelos entre distintos Pokémon.

Robos, calentamiento global y Carabineros cuidando los distintos escenarios son algunas de las cosas que están “fuera de lugar” para el universo Pokémon, pero que encajan completamente con esta versión arraigada a la idiosincrasia chilena.

¿Cómo se obtiene? ¿Es legal?

Según lo que Cristóbal Toledo le contó a Radio Biobío, debido a la pandemia y la falta de fuente laboral, se dedicó a trabajar en modificar juegos y poder traspasarlos a un cartucho.

Después de haber trabajado en traducciones neutras de versiones anteriores del juego y pasarlas a cartucho para poder venderlas, fue cuando comenzó su atención se focalizó en ‘Pokémon Chileno’.

“Fue durante eso que vi a Pokémon Chileno Edición y pensé ¿Por qué no pasarlo a físico? Entonces me contacté con Claudio, el creador, y el aceptó. Llegamos a un acuerdo y yo le ofrecí regalarle un cartucho pero él me dijo que aún no, ya que faltaba que el juego estuviera listo”, relató. Ahora, el juego ya ha pasado por etapas de producción y testeo, y se encuentra listo para vender. Las primeras copias en cartucho se fueron casi inmediatamente después de publicarlas, según cuenta Toledo.

¿Es legal? No tanto. “En el momento en que tú cambias una letrita ya es supuestamente ilegal porque estás modificando una propiedad intelectual sin permiso. Ahora, esto no le quita ilegalidad pero, estamos hablando de un juegos que salió hace 20 años. Entonces, a mi parecer, Nintendo hace la vista gorda”, explicó Cristóbal.

Para tener una copia física, es necesario pagar 30 mil pesos. Sin embargo, el juego también se puede obtener gratis desde la web del creador para jugar solo en computador. El creador, Claudio Montero, subió a su canal de YouTube videos del juego durante los años de desarrollo, donde da las instrucciones de descarga en las descripciones.