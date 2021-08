Guionista de ‘Soy Leyenda’ reacciona a argumentos antivacunas que se respaldan en la película: “No. Es. Real”

‘Soy Leyenda‘ es de esas películas que, aunque no la hayas visto, has escuchado hablar de ella. El filme protagonizado por Will Smith es una pieza de ficción, pero no para todo el mundo está tan claro que sea ficticio. Parece mentira que alguien tenga que salir a recalcarlo, en pleno 2021, sin embargo, eso es justamente lo que Avika Goldsman, guionista de la producción, tuvo que hacer.

En medio de la pandemia de covid-19 que azota al mundo, los antivacunas han usado diversas “fuentes de información” para probar sus puntos. Uno de esos argumentos ha sido, justamente, usar los eventos de ‘Soy Leyenda‘ como ejemplo para no querer vacunarse.

El argumento llegó tan lejos que en un reportaje de The New York Times quedó evidenciado cómo en empresas hay quienes se afirman en los eventos de la película para no querer recibir la vacuna.

“Una empleada dijo que estaba preocupada, porque pensaba que una vacuna había hecho que los personajes de ‘Soy Leyenda’ se convirtieran en zombies“, relata el texto. El argumento además está errado, según el mismo reportaje. “La plaga que convirtió a las personas en zombies en la película fue causada por un virus reprogramado, no por una vacuna“, explican. A pesar de eso, los memes se han difundido ampliamente por las redes y no precisamente como una humorada.

The striking thing about this anecdote is that it’s not one person’s crazy remark, but sounds like something that’s been spreading around widely in some corners of the Internet. Which it turns out it has. This post has tens of thousands of shares, with mostly serious comments pic.twitter.com/ktbwZja1NV

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) August 9, 2021