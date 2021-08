El hijo de Tom Hanks es antivacunas, pese a que sus padres se contagiaron de Covid

No es la primera vez que Chet Hanks está al centro de la polémica. Acusaciones de abuso, problemas con las drogas y conductas abusivas son algunas de las cosas que han aparecido en titulares antes. Una vez más, el hijo de Tom Hanks y Rita Wilson está haciendo noticia por algo conflictivo: se declara antivacunas y dice no creer en el covid-19, a pesar de que sus padres se contagiaron del virus en marzo del 2020.

“Creo que es importante que les cuente que estoy vacunado y creo que todo el mundo debería hacerlo”, dice en su más reciente video publicado en Instagram. Al principio, parece que estuviera dando un mensaje incentivando la inoculación e incluso dice que vacunarse es una responsabilidad como ciudadanos. Sin embargo su tono cambia rápidamente a mitad del registro, cuando comienza a dar su verdadera opinión.

“¡Si no está roto, no lo arregles!”, exclama evidentemente exaltado. “Nunca tuve covid, no van a pinchar con esa estúpida aguja“, agrega. Su molestia entonces se dirige a quienes sean personas de alto riesgo por salud o estén muy expuestos, exigiéndoles que se queden en la casa. “¿Por qué estamos trabajando alrededor de ustedes? ¡Quédense en casa, estoy cansado de usar esta mascarilla!“, le grita a la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗠𝗙 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 (@chethanx)

En los comentarios, las cosas están divididas. Por un lado, muchos de sus seguidores ‘aplauden’ y celebran las palabras de Hanks, o se lo toman como una humorada. Otros le piden expresamente que borre el video y pida disculpas por burlarse de la pandemia. El joven, que también es músico, no ha mostrado señales de que vaya a hacer esto último. Incluso, publicó en sus historias que “la vacuna debería ser una elección, no un requerimiento para ejercer nuestros derechos”.