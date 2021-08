El último concierto de Queen: A 35 años del mítico show con sus integrantes originales

El 9 de agosto de 1986 fue, sin duda, un día histórico para la música. 35 años atrás, un día como hoy, era el último concierto de Queen. Ante 120.000 espectadores, la banda se presentaba en Knebworth y pasó de todo. Presentaciones inolvidables, un homicidio en el público y un helicóptero para rescatar a los intérpretes. Fue una mítica forma de despedirse de los escenarios.

El concierto no estaba pensado para ser el último concierto que harían juntos, solo era el cierre de una exitosa gira. El ‘Magic Tour’ había agotado todas sus fechas y llenado todas sus locaciones. Fue un tour histórico en el que llenaron Wembley dos veces y las entradas se agotaron en tiempo récord.

Knebworth no era el plan original para el cierre de la gira, pero Harvey Goldsmith (el manager) los convenció de hacerlo, porque era un lugar enorme que parecía imposible de llenar. Lo lograron, como si fuera cualquier otro estadio, porque ese era el poder de Queen.

Los fanáticos acamparon afuera para ingresar apenas abrieran las puertas y los tacos para llegar durar horas. Los músicos ni siquiera pudieron llegar por las vías normales: un helicóptero tuvo que llevarlos al lugar.

Incluso el inicio del concierto fue histórico. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor entraron al escenario en medio del instrumental de God Moves in a Mysterious Way y las palmas del público, antes de comenzar a tocar One Vision, volviendo locos a los espectadores con la guitarra rápida de May y la incomparable voz de Mercury.

Pasaron tantas cosas entre la gente, que incluso hubieron tragedias que lamentar. Un joven fue apuñalado en una discusión hacia el fondo del público, pero casi nadie se dio cuenta entre la efervescencia del momento. De hecho, no fue hasta semanas después que hubieron imputados por el hecho y mucha gente del público nunca se enteró de lo que había pasado.

Mientras de fondo sonaba God Save the Queen, Freddie Mercury dio las últimas palabras que daría sobre un escenario. “Muchas gracias a todos. Buenas noches y dulces sueños. Los amamos“, se despidió el recordado artista. Si bien fue un final digno para cerrar una mítica era, ninguno esperaba que fuese a ser su última presentación como banda.

Freddie demostró cansancio después del show, según lo que sus compañeros contaron años más tarde. “No puedo más. Me duele todo el cuerpo”, habría dicho, pero no era una señal definitoria de que todo se acababa. Seguía en pie la idea de que volverían al escenario. Un año más tarde se supo que Mercury tenía VIH y su deterioro fue veloz. Nunca más volvieron a presentarse como banda con los miembros originales y el multitudinario concierto en Knebsworth es recordado, incluso 35 años después, como uno de los mejores en la historia.