Convención acusa que no habrá transmisión de algunas comisiones porque “no hay capacidad”

A un mes del inicio de la Convención Constitucional, los problemas técnicos siguen ocurriendo. Integrantes de la Comisión de Reglamento declararon a través de las redes que la sesión de este día jueves no podrá ser transmitida porque no habría capacidad. Minutos más tarde, convencionales de la Comisión de Comunicaciones reportaron que esto no sería un caso aislado.

Durante la jornada de este jueves, no habría pleno de la Convención para enfocarse en el trabajo en comisiones. El cronograma partía a las 9:30 de la mañana, con las 8 comisiones sesionando en simultáneo. Las discusiones serían transmitidas, como todo lo que acontece a la Convención, a través de la página web habilitada para ello. Sin embargo, desde temprano, convencionales se volvieron hacia las redes para reportar un problema: no habría capacidad para hacerlo.

“Nos informan que hoy no se podrá transmitir en vivo ya que se llegó al límite de transmisiones simultáneas que puede hacer la empresa encargada“, twitteó Bárbara Sepúlveda (Distrito 9). A esto se sumó Alondra Carillo (Distrito 12), quien agregó que “es imperativo que esto se resuelva lo antes posible, no puede seguir afectada la transparencia del proceso”.

🟣 Nos informan que hoy no se podrá transmitir en vivo ya que se llegó al límite de transmisiones simultáneas que puede hacer la empresa encargada… — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) August 5, 2021

⚠️Nuevamente la sesión de la Comisión de Reglamento no está pudiendo transmitirse porque se llegó al límite de transmisiones simultáneas que puede hacer la empresa encargada Es imperativo q esto se resuelva lo antes posible, no puede seguir afectada la transparencia del proceso. — Alondra Carrillo Vidal (@AlondraCVidal) August 5, 2021

Avanzado el rato, Giovanna Roa (Distrito 10) comunicaba a través de la misma red que el ministro Ossa les informó en la Comisión de Comunicaciones “informa que las sesiones públicas no podrán ser transmitidas en paralelo, la licitación hecha por el Gobierno no lo permite“.

‼️ALERTA

Min. Ossa en Com. de Comunicaciones informa que las sesiones públicas no podrán ser transmitidas en paralelo, la licitación hecha por el Gob. no lo permite. Hemos exigido transparencia y participación. ¡No podemos hacer nuestro trabajo a espaldas de la ciudadanía! — Giovanna Roa #BoricPresidente (@giovannaroa) August 5, 2021

Ante esto, Beatriz Sánchez (Distrito 12) interpeló al ministro, exigiendo saber de forma transparente las condiciones del streaming y cuánto costaría aumentar la capacidad. Además, declaró que merecen saber esa información y todo lo referente a los gastos, considerando que el subsecretario Pavez “ha estado en los medios apuntándonos con el dedo”.

@labeasanchez “Todos lo que tiene que ver con los gastos de esta Convención son tema de debate. Me gustaría que quedado muy claro, porque desde su ministerio (…) específicamente el subsec. Pavez ha estado en los medios apuntándonos con el dedo sobre los gastos”👇 pic.twitter.com/MplXTIM6qq — LANETA (@lanetacl) August 5, 2021

Hasta el momento, serían la Comisión de Reglamento, la de Descentralización y la de Participación Popular las que no podrían ser transmitidas.