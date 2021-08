Así se verá Christian Bale como villano en la nueva película de Thor

Christian Bale, es uno de los actores más aclamados de Hollywood, y ahora tendrá un nuevo desafío en la pantalla grande, en una nueva entrega del universo de Marvel.

El actor estadounidense va a traer de vuelta al ‘Dios del Trueno’ con los Guardianes de la Galaxia en Thor: Love and Thunder. Aunque todavía no se tiene mucha certeza sobre la trama, ya está confirmado que va a hacer una adaptación de los cómics donde Jane Foster tiene el Mjolnir y se convierte en la nueva Diosa del Trueno. Todos están muy expectantes.

Hace un tiempo se confirmó que Christian Bale será parte del reparto de la película, interpretando a ‘Gorr el Dios carnicero’, el villano de la película. Esta semana, se filtraron algunas imágenes de Bale caracterizado como el personaje, lo que llamó muchísimo la atención de los fanáticos.

Así se ve Bale como el villano de la película:

The first look at Christian Bale as Gorr the God Butcher in Thor: Love and Thunder!

Filming has resumed in Malibu

(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) August 4, 2021