Radical cambio de Brendan Fraser, recordado protagonista de ‘La Momia’

Brendar Fraser es frecuentemente recordado por su papel protagónico en ‘La Momia‘ o en ‘George de la selva‘ y nuevamente lo vemos haciendo noticia. El actor fue fichado para la nueva película de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon‘, pero esa no es la única razón. Fraser, en el último tiempo, sorprendió con un radical cambio de imagen, que ha sacado más de un comentario.

Han pasado años ya desde sus icónicos papeles que mencionábamos antes. Obviamente, después de más de 13 años de la última entrega de ‘La Momia‘, ya no es el intrépido Rick O’Connell. Sin embargo, el cambio es sorprendente no sólo por el paso de los años, sino porque Fraser se encuentra realmente irreconocible.

Según él mismo ha contado a medios como GQ, Fraser comenzó a “destruir su cuerpo” haciendo escenas de acción en sus películas. El protagonista de ‘Corazón de tinta‘ admitió que no le gustaba usar dobles de riesgo, lo que lo llevó a sufrir accidentes y tener que apartarse de la actuación para someterse a operaciones y tiempos de recuperación.

Más tarde, también contaría que cuando estaba en la cima de su carrera, sufrió un terrible episodio de abuso sexual, por parte de Philip Berk, el ex presidente de la organización que entrega los Globos de Oro. Eso lo llevó a una profunda depresión, a un divorcio y a un distanciamiento total de la industria.

El año 2019, Brendan Fraser volvió a las pantallas, con películas como ‘No sudden move’ y ‘The Poison Rose‘. Ahora, su cambio más radical se debe a su próxima película, ‘The Whale‘ de Darren Aronofsky, en la que le dará vida a un profesor de literatura que vive atrapado en su sofá por tener más de 270 kilos de peso. El actor, para interpretar el papel, adquirió todo ese peso extra, lo que causó impresión en el mundo del espectáculo.