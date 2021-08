Atención: Millonaria estafa de criptomonedas usa a Elon Musk como señuelo

Las criptomonedas una vez más dan de qué hablar y esta vez por una millonaria estafa. Un grupo de impostores se hacen pasar por Elon Mask, el polémico magnate, y tientan a usuarios a través de internet con llamativas operaciones con criptomonedas que luego no se materializan.

La suplantación en redes no es algo nuevo y, además, no es algo nuevo para Musk, una de las figuras más suplantadas a través de la web. Satnam Narang, experto en ciberseguridad, aseguró a Efe que la figura del millonario es constantemente utilizada para engañar a personas incautas y quitarles miles en dólares “con proporciones demasiado buenas para ser verdad”.

¿Cómo funciona esta estafa?

Casi siempre es lo mismo: el estafador se hace pasar por una figura pública que tenga relación con el mundo de las criptomonedas (en este caso, Elon Musk), como Bitcoin, Ethereum o Dogecoin. Ya con eso, publicita en las redes una operación que supone ser filantrópica por la que se podría duplicar el valor de cualquiera que envíe dinero.

Las víctimas, que reconocen el nombre conocido de quien se está suplantando, confían en la legitimidad del asunto. Después de todo, es habitual que personas como Elon Musk tengan actitudes excéntricas y que hagan cosas como esas para recaudar fondos.

Pero una vez que el usuario envía el dinero, nada de lo prometido sucede. El dinero no se duplica y en realidad, se pierde. Y como si eso fuera poco, por la naturaleza de las criptomonedas y la falta de regulación sobre ellas, resulta completamente imposible reclamar y recuperar la inversión.

El engaño tiene dimensiones insospechadas y ahora incluso los estafadores han creador una moneda falsa, la SpaceX, que publicitan mediante anuncios pagados en portales populares. Al tener el nombre de la empresa aeroespacial fundada por Musk, es aún más fácil que los usuarios caigan.

Según las estimaciones de la investigación, los estafadores habrían conseguido incluso mucho más de millón de dólares. Estas estafas aumentan cada vez que Musk hace apariciones públicas o habla de las criptomonedas.

Satnam Narang aconseja que “si la operación te genera dudas, si no tienes claro que sea legítima, no envíes dinero. Más vale dejar pasar una oportunidad de ganar dinero que perder el que ya tienes”. Además de eso, siempre recalca que hay que acudir a la fuente original: las cuentas oficiales de Elon o SpaceX. “Cualquiera puede crear páginas web, cuentas en las redes sociales e incluso criptomonedas nuevas y hacerse pasar por quien no es“, advierte.