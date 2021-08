Tenso intercambio entre Bassa y Marinovic: “Está usando micrófono, no levante la voz”

Nuevamente, hubo encontrones en la Convención Constitucional. Durante la intervención de Teresa Marinovic en la sesión, se vivió un tenso momento, cuando Jaime Bassa la interrumpió para pedirle que no se saliera el tema de la discusión. Ante la negativa y la subida de voz de Marinovic, el vicepresidente incluso le pidió que “no levante la voz”.

En la instancia se discutía la propuesta con respecto a una propuesta realizada por la Comisión de Ética sobre el reglamento. La palabra se abrió para que los constituyentes pudieran expresar sus opiniones y sugerencia. Sin embargo, cuando llegó el turno de la representante por el distrito 10, ocupó su tiempo para interpelar a Elisa Loncon.

Las palabras de la constituyente se enfocaron respecto al rol de Loncon, quien siendo presidenta del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, “ha sido incapaz de llamar a deponer las armas en La Araucanía”. De acuerdo a Marinovic, esto es “una condición esencial para que se respete el Estado de Derecho”.

Mientras a su alrededor comenzaron a escucharse quejas por sus palabras, ella preguntó a la presidenta si “cree o no en el Estado de Derecho o si piensa que debemos defenderlos a balazos”. Fue entonces cuando el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, interrumpió.

“Señora Marinovic, estamos hablando de la propuesta de votación del reglamento de ética“, expresó Bassa, pero Marinovic seguía hablando y alzando la voz. Ante eso, el constituyente le pidió que “no levante la voz, estamos usando micrófono“. La constituyente argumentó que alzaba la voz por el ruido a su alrededor y que sus palabras tienen que ver con la Comisión de Ética.

“Se ha ofrecido la palabra por 30 minutos para que podamos discutir respecto de la propuesta de la Comisión de ética de someter a votación el reglamento. No vamos a entrar al fondo de cuestiones de ética“, respondió Bassa. Además, agregó que no están en la instancia para “interpelarnos recíprocamente”. Esto ante el cuestionamiento de Marinovic, respecto a si tenía algo que decir respecto al “griterío” del resto.

“Estoy interviniendo desde la mesa precisamente para mantener el orden en la Sala. Ese orden se ve alterado, en primer lugar, por la forma en que usted está haciendo uso de la palabra y, en segundo lugar, por el bullicio que ese uso de la palabra genera“, concluyó Bassa, dando fin a la discusión, agregando que “tenemos derecho a hablar pero hay ciertos márgenes fundamentales para que podamos escucharnos y entendernos”.

Acá dejo el contexto del porqué @Jaime_Bassa interrumpe a Marinovic en plena discusión sobre la norma de ética y en donde ella aprovecha su tiempo para atacar a la presidenta Loncon alterando al pleno por su intervención. pic.twitter.com/XKx5Qg9UrM — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) August 3, 2021

Como ya es costumbre, Teresa Marinovic se volvió a sus redes sociales para expresar descontento con la situación. En particular, se refirió al caso de Manuela Royo, que habló en la Comisión de Derechos Humanos. Expuso que, aunque las palabras no iban al caso, “la dejan hablar y terminar su exposición. A mí no“.