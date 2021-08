Por negarle un cigarro: Hombre atacó a su vecino con motosierra

Un extraño llamado recibió Carabineros en Coyhaique la tarde de este martes. Vecinos de la calle Cerro Mackay alertaron que un hombre molesto había amenazado a otro con una motosierra. Esto pasó después que el segundo le negara un cigarro. La llamada sucedió mientras, en un hecho violento, el atacante cortaba con la motosierra el cerco entre ambas propiedades.

Según reporta Cooperativa, el capitán Bruno Schulbach, de la primera comisaría de Coyhaique, declaró que la víctima salió para poner a andar su auto cuando apareció el otro residente a pedirle un cigarro.

“Él le contestó que no tenía cigarrillos, porque no fuma, ante lo cual, el detenido ingresó a su casa, sacó una motosierra y amenazó de muerte a su vecino por no facilitarle un cigarro“, relató. Cuando Carabineros llegó al lugar, el atacante ya había cortado parte del cerco entre ambas casas y el vecino había logrado refugiarse en su vehículo. Los funcionarios lograron controlar la situación, evitando que pasara a mayores.

” Gracias a Dios estamos saliendo del tema de la pandemia, pero sí hay que ver los trastornos psicológicos que está viviendo nuestra población respecto al tiempo prolongado en nuestros domicilios”, agregó el capitán Schulbach. “El llamado siempre es a que si vemos algún tipo de signos extraños en nuestros familiares y que denote este tipo de reacciones, obviamente es tratarlos de la forma más oportuna posible“.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Aysén, mientras que el imputado fue formalización por los delitos de amenazas y daños.