Infidelidad emocional: Expertos definen si se puede considerar ‘una infidelidad real’

¿Qué es la infidelidad emocional? ¿Es realmente infidelidad algo que no pasa a lo físico? Bueno, según los expertos, sí, sí lo es. Existen distintos tipos y la emocional es definitivamente una de ellas.

Para que algo sea considerado infidelidad, se deben romper los límites que se establecieron en la relación y traicionar esa confianza que existe (o al menos debiera existir). Esto hace que las definiciones sean confusas, porque no se ve igual en todas las parejas. Al final, depende de cada relación definir sus propios límites y compromisos, y eso hace aún más confusa la infidelidad emocional.

Robert Allan, de la Universidad de Colorado, sostiene que este tipo de ‘traición’ en pareja sí existe, aunque sea difícil de reconocer. El docente explicó a la plataforma SELF que la infidelidad emocional se trata de tener una cercanía o amistad que no compartes con tu pareja o puede ir incluso más allá: mantenerla en secreto. No implica una intimidad sexual, pero sí una conexión especial.

No es que de un día para otro haya que dejar de tener amistades o tener que compartir todo con la pareja, sino que va en la actitud que hay alrededor de esa relación. En pocas palabras, es una infidelidad emocional cuando se rompen los acuerdos de la relación.

Si el tema de la infidelidad emocional es algo presente en tus pensamientos cuando estás con otra persona, incluso solo en un nivel de amigos, entonces hay que preguntarse ¿por qué se piensa eso en primer lugar? ¿Esto podría dañar a la otra persona de la relación? ¿Hay algo que se está manteniendo en secreto? Ahí, puede haber un problema esperando a ser atendido.

Hasta ahora, nadie ha encontrado una razón para que se dé la infidelidad emocional. Los expertos creen que puede tratarse de una necesidad de apoyo que no se encuentra en la relación. Esto no es necesariamente malo, el detalle está en la comunicación y transparencia con la pareja.