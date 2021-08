Matt Damon reveló que recién dejó de usar un insulto homofóbico debido a su hija

Matt Damon, aclamado actor de Hollywood se llenó de críticas luego de confesar que hace muy poco dejó de usar un insulto homofóbico.

El protagonista de grandes entregas como The Martian, Interstellar y Salvando al solado Ryan fue altamente criticado por declarar que recién dejó de usar un terrible insulto homofóbico tras un consejo de su hija.

Damon explicó que la palabra “Faggot” (maricón en español), un término peyorativo contra los homosexuales, es algo que él usaba comúnmente en su día a día. “La palabra a la que se refiere mi hija se usaba comúnmente cuando yo era un niño y con un significado completamente diferente”, destacó en conversación con Sunday Times.

“Hice un chiste usando la palabra “maricón” pero mi hija de 15 se levantó y se fue de la mesa. Le expliqué que era un chiste, que esa palabra la usé en varias películas, pero hizo un ensayo escrito explicándome por qué es peligrosa esa palabra. Ahora no la uso más“, argumentó Damon.

El actor se llenó de criticas en redes sociales por sus dichos:

So wait. Matt Damon stopped using the word "f@g" in 2021 and what? wants a cookie?

His daughter had to pen him a polemic on why it was hurtful to use a pejorative for him to get that it was wrong?

I wonder what other pejoratives he's still running around using?

— Jae Mann (@TheJaeMann) August 2, 2021