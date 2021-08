Lista del Pueblo se llena de cuestionamientos por reglamento para aceptar candidatos

En el marco de las próximas elecciones, los partidos empiezan a armar sus listas parlamentarias y no son los únicos. Luego del éxito electoral que tuvieron los independientes para la Convención, comienzan las pre-candidaturas y juntas de patrocinios, a pesar de que el sistema no facilita las cosas para la gente que va fuera de pacto. La Lista del Pueblo anunció el pasado fin de semana que ellos también se encuentran en busca de candidatos y con el anuncio, también vinieron sus cuestionados requisitos.

La convocatoria se hizo a través de Twitter el domingo en la mañana. “Iniciamos un nuevo proceso para que luchadoras y luchadores independientes que porten la fuerza de la revuelta y las banderas de octubre le quiten el poder a quienes han gobernado por los últimos 47 años“, escribieron.

A este proceso lo llaman “Primarias del Pueblo“.

Iniciamos un nuevo proceso para que luchadoras y luchadores independientes que porten la fuerza de la revuelta y las banderas de Octubre le quiten el poder a quienes han gobernado por los últimos 47 años.

Inscríbete, Únete y Lucha!!!.🏃🏃https://t.co/Wo8erl3Hfy pic.twitter.com/FckOYPXpAl — La Lista del Pueblo (@LaListaPueblo) August 1, 2021

¿Cuáles son los requisitos y el proceso de inscripción?

En la página web, la organización lista 13 requisitos. Entre estos, incluyen adherir a la totalidad de los principios, proclama y propuesta al país de la Lista del Pueblo, no tener antecedentes penales (a menos de que estén ligados al estallido), no tener denuncias por estafa o fraude, no tener deudas de pensiones de alimentos y no registrar militancia en partidos después del 31 de diciembre de 2019. Además, destaca que no se puede haber pertenecido a Fuerzas Armadas y, en caso de ‘funas‘, se analizará en el Comité de Ética.

Pero no solo cuentan con requisitos, sino también con “causales de expulsión del proceso“. Estas son:

Recibir apoyo de partidos políticos en cualquier forma. Prestar apoyo a candidaturas de partidos políticos. Asesorar o colaborar con parlamentarios o miembros de ejecutivo vinculados a partidos políticos. Acoso o abuso sexual.

Después de inscribirse en el formulario que proporcionan, los posible candidatos serán contactados para una entrevista con “una comisión de selección“. Las pre-candidaturas que sean aceptadas, serán apoyadas por la Lista del Pueblo y podrán usar el logo y nombre para buscar patrocinios.

Destacan además que “los postulantes se comprometen a deponer sus postulaciones y no inscribir candidaturas para el caso de no resultar vencedor en el proceso de primarias del pueblo“.

¿Quién gana estas primarias? El pre-candidato que junte más patrocinios en el SERVEL el día 20 de agosto a las 13:00

Las redes no se tomaron muy bien. El proceso ha sido tildado de ‘concurso de likes‘ y ‘cocina‘.

Un cupula cerrada de personas, que no sabemos quienes son, decide arbitrariamente bajo cuatro paredes quien será su candidato y quien no.

La famosa cocina de la que tanto se quejaban. pic.twitter.com/xTNd9I4KKn — Javier Valdivieso (@jlvaldivieso96) August 1, 2021

Básicamente un concurso de instagram https://t.co/vFSBLD6dSU — 🫑 (@semejanteweko) August 2, 2021