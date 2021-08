Impresionante meteorito deslumbró los cielos de Santiago

La madrugada del 2 de agosto se iluminó de forma inesperada en Santiago. En distintos puntos de la ciudad se pudo ver el cielo brillante por un momento y distintas cámaras de seguridad captaron el inesperado momento. Los usuarios de Twitter aseguraron que se trataría de un meteorito.

Pero, según lo que dicen los expertos, esto no sería realmente un meteorito. Radio ADN reporta estos informan que se trata de “el desprendimiento del cometa 96p/Machholz“. Este desprendimiento sería entonces una lluvia de estrellas de las Delta Acuáridas. Se supone que esta podrá ser observada entre las noches del 2 y 4 de agosto, donde alcanzarán su máxima intensidad.

Otra visión es la de la astrónoma Teresa Paneque, quien habló con Mega para comentar este interesante fenómeno. Ahí, se refirió a las diferencias entre meteoro y meteorito.

“Cuando un objeto ingresa a la atmósfera es meteoro, si rastros de este objeto alcanzan a sobrevivir a esta fricción y llegan a la superficie terrestre, esos rastros son meteoritos”, explicó Paneque en Mucho Gusto. Por eso, la astrónoma sostiene que este avistamiento se trataría de un meteoro que podría haberse disuelto por completo, por su tamaño.

Ahora por @MuchoGustoMEGA hablaré sobre este evento, que nadie se preocupe, los meteoros o ingresos de material a la atmósfera son eventos muy comunes. En este caso me atrevo a decir que el objeto se habrá desintegrado por completo💫 #meteorito o mas bien #meteoro ? jeje https://t.co/YlyQnXl1Ea

Sea lluvia de estrellas o un meteoro que iluminó el cielo, la impresión la causó igual y se hizo notar en las redes sociales con tanta intensidad como el brillo la curiosa ‘bola de fuego’.

