Hugh Jackman se tuvo que sacar una nueva biopsia y dio un importante consejo para prevenir el cáncer de piel

Hugh Jackman expresó este lunes un importante mensaje a través de sus redes sociales. En video, el actor australiano advierte a sus seguidores sobre los riesgos del cáncer de piel. Esto después de requerir una biopsia.

Con un parche en la nariz, el actor contó sobre su reciente visita al médico. Así, relató que su doctor vio algo “irregular”, por lo que le hicieron el procedimiento para confirmar o descartar si se trata de algo grave. Jackman llamó a sus fanáticos a no preocuparse, afirmando que cree que todo está bien. Aún así, no desaprovechó la oportunidad y recordó la importancia de cuidarse.

“Recuerden: vayan a chequearse y usen bloqueador solar. No sean como yo cuando joven y usen bloqueador“, advirtió. Acompañando el video, el actor que interpreta a Wolverine también dijo que “no piensen que no les puede pasar a ustedes“.

A couple of notes: please get skin checks often, please don’t think it can’t happen to you and, above all, please wear sunscreen. pic.twitter.com/MqqdxlM4C3

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 2, 2021