Clavadista y tejedor: El medallista olímpico que se robó la atención tejiendo en la tribuna

Durante el fin de semana, el clavadista británico Tom Daley explotó las redes sociales. ¿Fue por su medalla de oro? No, fue por su otra pasión: el tejido. Daley fue visto tejiendo en el público de la final de saltos de trampolín de tres metros femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y las fotos hicieron explotar las redes.

Tras cuatro Juegos Olímpicos, el clavadista logró el anhelado oro en la plataforma de 10 metros sincronizada. Su victoria dio vuelta al mundo, sí, pero el momento de él con su mascarilla reglamentaria y su kit de lana lo hizo incluso más rápido.

“Lo único que me ha mantenido cuerdo durante este proceso es mi amor por el tejido, el crochet y todo lo relacionado a la costura“, comentó más tarde a sus seguidores. El atleta incluso tiene una cuenta de Instagram dedicada a sus tejidos. Fue a través de ese perfil donde reveló qué era en lo que estaba trabajando: un suéter para su perro, quien ya ha modelado sus creaciones previamente.

Bufandas, chalecos e incluso un sillón para gato son algunas de las cosas que expone a través de ‘Made with love by Tom Daley‘. Cuando estos Juegos Olímpicos terminen, el clavadista no volverá a Reino Unido solo con la victoria y una medalla de oro, sino también con sus nuevos tejidos que lo han acompañado cuando se encuentra fuera del agua.