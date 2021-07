Yasna Provoste confirma su presencia en debate televisivo

A través de un comunicado y en los noticieros, se informó durante la tarde del miércoles que La Red y Canal 13 realizarán el primer debate televisado de las primarias de Unidad Constituyente. Así, a las 10 de la noche del próximo lunes, Carlos Maldonado (PR), Yasna Provoste (DC) y Paula Narváez podrán discutir sus ideas por las pantallas en una transmisión conjunta. Sin embargo, la organización del encuentro no pasó sin polémicas.

📺 Lunes 2 de agosto: Canal 13 y La Red se unen en debate televisado con los precandidatos de Unidad Constituyente. » https://t.co/CzmGcJgldw pic.twitter.com/0Bere4YagJ — T13 (@T13) July 29, 2021

Yasna Provoste señaló en una reunión con figuras del Partido de la Democracia que a ella no se le había notificado sobre este debate. La candidata demócrata cristiana afirmó que se trataría de una “encerrona“, en la que sus compañeros de alianza se pusieron de acuerdo sin ella para la instancia.

La candidata socialista, Paula Narváez, negó que eso fuera lo que estaba pasando, aclarando que no es real que hubiera un arreglo donde la excluyeran. Según la ex ministra, sí hubo comunicación entre los comandos, pero de parte del de la senadora no recibieron respuesta alguna.

A pesar del pequeño impasse, Provoste confirmó su presencia en el debate. Este se llevará a cabo el lunes 2 de agosto a las 10 de la noche a través de las pantallas de Canal 13 y La Red. La senadora afirma que es una instancia importante de difusión, que contribuye a involucrar a la ciudadanía.

El debate contará con la presencia de Mónica Gonzalez y Alejandra Matus por parte de La Red. De parte de Canal 13, estarán Mónica Pérez e Iván Valenzuela.