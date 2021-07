Jean-Claude Van Damme ayudó accidentalmente a un ladrón de joyas en Francia

Jean-Claude Van Damme se lleva las miradas incluso cuando no debería. El actor belga hace noticia una vez más por su protagonismo, esta vez no en una película, sino ayudando involuntariamente a dos ladrones que asaltaron una joyería cercana a los Campos Elíseos.

Según lo que informa TMZ, el robo ocurrió a plena luz del día en la joyería parisina Chaumet, mientras que Van Damme se encontraba en una óptica cercana. La presencia del actor llamó la atención de las multitudes, haciendo que los asaltantes pasaran desapercibidos. Se estima que se llevaron un botín de unos 3 millones de euros en joyas, sin que nadie se diera cuenta por tener las miradas fijas en Van Damme.

Las cámaras de seguridad del lugar grabaron a los ladrones y su huída, aunque nada les puso ningún tipo de impedimento para escapar con el botín. De todas formas, la policía pudo atraparlos horas más tarde y recuperar lo robado.

A pesar del millonario robo, lo que más ha causado revuelo es la ‘participación’ de Jean-Claude Van Damme. Si bien el actor de Street Fighter no tuvo complicidad directa en el robo, no se puede negar que fue su presencia una de las cosas que permitieron la rápida huída de los ladrones. Los reportes de la zona no nos han dejado fotos de Van Damme en el lugar de los hechos, pero sí una del ladrón que ‘ayudó’ con su presencia, escapando en un scooter: