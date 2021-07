Jadue advierte al FA tras tensión en Convención: “Si privilegian otra alianza, nosotros nos podemos sentir en libertad de acción”

Las tensiones siguen en el pacto Apruebo Dignidad y esta vez fue el ex-candidato, Daniel Jadue, quien lanzó una advertencia. Después de que el Frente Amplio no entregara todos sus patrocinios a Bárbara Sepúlveda (PC) para ocupar una de las vicepresidencias, las críticas por “no respetar el pacto” no se hicieron esperar.

En Sin Maquillaje, programa emitido por las redes sociales del alcalde de Recoleta, Jadue afirmó que en la Convención no se ha trabajado como alianza. “Nuestra primera área de influencia es el Frente Amplio”, afirmó, para luego agregar que “si el Frente Amplio privilegia otra esfera de alianza y la pone primero para las tomas de decisiones, nosotros nos podemos llegar a sentir en libertad de acción”. No se tiene claridad de si esa advertencia va también en el plano de la Convención o se podría trasladar al escenario presidencial.

“El Frente Amplio nos considera poco como socios. Toma decisiones con otros sectores políticos, sin considerar a Chile Digno, Verde y Soberano”, acusó posteriormente, asegurando que “hay quienes prefieren dejar afuera a los comunistas para que la derecha tenga representación“.

El alcalde de Recoleta advierte que hace un llamado de atención, porque si no comienzan a actuar como alianza, “no nos va a ir bien”. Hasta el momento, no han habido respuestas de parte del Frente Amplio a las palabras de Daniel Jadue en particular, aunque durante el día martes, algunos constituyentes como Fernando Atria y Beatriz Sánchez explicaron a través de Twitter sus votaciones y patrocinios.

El programa completo con las declaraciones de Jadue puede ser visto aquí: