Antivacuna intenta “funar” a mítico local de Puerto Montt que le negó la entrada, pero las redes salen a defender el lugar

El Pase de Movilidad ya juega un rol importante. Restaurantes, cines y demás lugares están dejando ingresar solo a quienes ya cuentan con su esquema de vacunación completo, lo no ha sido bien recibido por aquellas personas que se niegan a vacunarse. Ese fue el caso de un cliente en el connotado restaurante Tablón del Ancla, en Puerto Montt, que se volcó a redes sociales para funar al local por no dejarlo entrar. La movida, sin embargo, no fue tan efectiva.

“Discriminación por parte del restaurant Tablón del Ancla“, escribió el molesto usuario a través de su cuenta de Twitter. Se refirió al pase como “pase de imbecilidad” y al portero como un “tarado”. “Lo que yo tenía entendido es que en fase 4 está liberado para entrar a los restoranes“, alega una mujer en el video, discutiendo con el funcionario en la puerta, acusando discriminación y que podía ser demandado.

“Está discriminando. Lo voy a funar en las redes“, advirtió. Además, alegó fervientemente que no es “una ley, es una resolución”.

Discriminación por parte del restaurant “tablón del ancla” en Pto Montt, sólo dejan ingresar a quienes tengan pase de IMBECILIDAD y por si fuera poco, el tarado del portero no sabe diferenciar entre un decreto y una ley.🤦‍♂️ pic.twitter.com/ZRGQwngsIm — Eduardo Vivanco🇨🇱 (@Eduardo_V2017) July 28, 2021

Sin embargo, el intento de funa no resultó como ella se hubiera esperado. Las redes, en lugar de ponerse de su parte, saltaron en defensa del local, argumentando que está bien que no dejen entrar a “irresponsables sin vacunas”.

El Tablón del Ancla es una verdadera institución en pleno centro frente a la costanera. Qué bueno que no lo dejen entrar a usted ni a ninguno que no tenga vacunas al día y pase de movilidad. Felicitaciones a la gente de El Tablón del Ancla 👏👏👏 — Rodrigo Martínez (@RodrigoMR2016) July 29, 2021

Muy bien que pidan pase de movilidad! Y no creo que sea tarado, por no saber diferenciar un decreto con una ley, no es su pega, su pega es que no entren irresponsables sin vacuna! 😘😘😘 — Rodrigo  (@Rodrigo_Calama) July 29, 2021