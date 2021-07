The Suicide Squad recibe aplausos de la prensa: “La película de superhéroes menos deprimente en años”

Después de Suicide Squad (2016), las expectativas no estaban tan altas para la siguiente entrega. Sin embargo, The Suicide Squad (2021) ya tiene sus primeras críticas y todo apunta a que logró cautivar a la prensa especializada y darle una posible redención a su predecesora.

Dirigida por James Gunn (Guardianes de la Galaxia), la película es una secuela no necesariamente vinculada a la primera película, pero sí trae devuelta a algunos de los personajes. Parece que esa fue la formula correcta, porque hasta ahora, la crítica ha sido más que positiva.

“¡The Suicide Squad es absolutamente salvaje! La disfruté muchísimo. James Gunn ha hecho fácilmente la película más divertida de DC hasta la fecha“, expresó Umberto Gonzalez, reportero de TheWrap.

#TheSuicideSquad is absolutely BUCK WILD! I enjoyed the hell out of it. James Gunn has easily made DC’s most enjoyable movie to date. Visually stunning, action packed and full.of swagger. pic.twitter.com/GdNKB1Df2X

— Umberto Gonzalez (@elmayimbe) July 15, 2021