Pokemon: Mensaje en la cuenta oficial hace pensar que se vienen noticias

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente es uno de los juegos más esperados del catálogo de Nintendo Switch. Si bien ya se conoce la fecha de su estreno, no es mucha más la información que han dado y los fanáticos ya comienzan a desesperarse. Sin embargo, un twit en la cuenta oficial de Pokemon lleva a creer que quizás ya se vienen novedades.

“¡Es hora de emprender una aventura en Sinnoh, entrenadores! ¿Qué Pokemon inicial llevarás contigo?“, se lee en la publicación. Al texto lo acompaña un video de los tres Pokemon iniciales de Sinnoh. Esto ha sido tomado como un indicio de que ya se vienen noticias del nuevo remake.

Time to set off on a Sinnoh adventure, Trainers! Which starter Pokémon are you bringing with you? pic.twitter.com/aBKxW4keWr

— Pokémon (@Pokemon) July 26, 2021