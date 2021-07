Fred Durst de Limp Bizkit sorprende con irreconocible look

El vocalista de Limp Bizkit, Fred Durst, sorprendió a sus fanáticos con un nuevo e inesperado look. El cantante comentó en la foto “Pensando en ti 70”. Su renovada imagen llega justo un par de días antes de que la banda se presente en el festival Lollapalooza en Chicago.

La foto además viene acompañada de un cambio completo en sus redes sociales: borró todas sus publicaciones menos esa, lo que deja abiertas las preguntas de ¿Qué está pasando? ¿Está queriendo decir algo?

Las redes han tenido comentarios al respecto, desde que parece un profesor, hasta que se parece a Richard Branson.

Can somebody please tell me why Fred Durst looks like Richard Branson? Ahahahaha pic.twitter.com/X5MgtcPNHC

— Dale Meachen (@DaleMeachen) July 28, 2021