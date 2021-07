El tráiler de la nueva Cazafantasmas te pegará directo en la nostalgia

Cazafantasmas: El legado llegará finalmente a los cines a fines de este año y será una secuela de las películas originales, estrenadas hace más de 30 años. El trailer lanzado este martes trae guiños a sus predecesoras y una carga importante de nostalgia.

No es primera vez que el concepto de los Cazafantasmas vuelve a los cines. En 1989 se estrenó la secuela de la película original, aunque no tuvo tanto éxito. Años más tarde, el 2016, se estrenó un reboot protagonizado por mujeres. Esta nueva entrega no es una versión renovada de la original, sino una secuela con un vínculo directo con la exitosa franquicia: la acción se centrará el los nietos de Egon Spengler, uno de los protagonistas originales.

Los vínculos con la original no quedan ahí e incluso traspasan la pantalla. El director del filme es Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, quien dirigió las primeras dos películas en los ochenta.

El filme sigue a una madre interpretada por Carrie Coon, que se muda con sus hijos a la granja familiar, ignorando los secretos que el hogar de Egon Spengler escondía. La historia también cuenta con Paul Rudd interpretando a un sismólogo que llega a investigar unos extraños movimientos, relacionados a una antigua trampa de fantasmas.

Dan Akyroyd, Bill Murray, Ernie Hudson y Annie Potts son algunos de los actores que retornan a sus papeles originales, sumándose también a las actuaciones nuevas de Mckenna Grace y Finn Wolfhard.

He came out here for a reason. Watch the new trailer for #Ghostbusters: Afterlife, exclusively in movie theaters this November. pic.twitter.com/MGwhEbyqAW

— Ghostbusters (@Ghostbusters) July 27, 2021