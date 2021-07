El príncipe Harry publicará un libro con sus memorias y se alerta que provocaría un profundo quiebre con la reina

La polémica nuevamente llega a la familia real. El príncipe Harry anunció que el próximo año publicará sus memorias que, según reporta el medio británico Daily Mail, tendrán un particular foco en la muerte de su madre. Esto provocaría un quiebre aún más profundo en la familia real.

En el último año, los problemas entre el príncipe Harry y el resto de la familia real han sido evidentes. Con su salida formal de los duques de Sussex como parte de la realeza, la entrevista que dieron en marzo a Oprah Winfrey y ahora esto, la relación claramente no está en buen estado.

El Daily Mail comunica que, no solo el libro será polémico por el relato sobre Lady Di, sino que además Harry no le pidió autorización a la reina para su publicación, aunque sí le avisó. Después de eso, la monarca habría decidido dejarlo fuera de las futuras ceremonias oficiales que lleve a cabo la corona. Hasta ahora, se presume que los duques de Sussex no estarían invitados a la celebración del Jubileo de Platino, que conmemoran los 70 años del reinado de Isabel II.

Una fuente cercana a la corona dijo al Daily Mail que “mucha gente sospecha que este es el final del camino” de la relación de Harry y su abuela. Desde el palacio, no se vería con buenos ojos la publicación del libro, porque además sospechan que el contenido vendría de Meghan y no de Harry. Esto no ha sido confirmado de forma oficial.

Por ahora, el príncipe Harry y Meghan Markle tienen planeado un viaje a Londres en septiembre, para participar de un nuevo homenaje a Diana de Gales y se desconoce si habrán interacciones con el resto de la familia real.