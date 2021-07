Marcelo Bielsa cumple hoy 66 años: Los grandes momentos que dejó en Chile

Marcelo Bielsa sin duda es una de las figuras más importantes y queridas de toda la historia del fútbol chileno.

El ‘Loco’ Bielsa marcó sin duda un antes y un después en al balompié nacional, ya que a punta de resultados y buen juego capturó el amor del hincha chileno.

Bielsa no sólo se ganó el cariño de la fanaticada por llevarnos a un mundial, sino que el entrañable personaje que es, enamoró a todo un país.

Fueron 3 años en que el argentino estuvo al mando de la selección, donde dejó momentos para la historia.

Estos son los mejores:

El grito de gol frente a Colombia

Un golazo de proporciones frente a Colombia fue el que anotó Matías Fernandez. Una jugada de laboratorio que Bielsa celebró con todo, ya que era el gol perfecto que habían practicado durante varias semanas.

Un particular reto a Marco Estrada

En un encuentro previo al mundial de Sudáfrica, a Bielsa no le gustó mucho lo que estaba haciendo Marco Estrada en el campo de juego, por lo que le llamó la atención, pero muy en su estilo.

Matías Fernández le sacó canas al ‘profe’

Matías Fernandez sufrió muchas lesiones mientras estaba en la selección, de hecho, eso lo marginó del mundial de Sudáfrica. Para Bielsa esto ya era común, y por lo mismo se le ‘salió la cadena’ según contó su ayudante, Eduardo Berizzo en una conferencia posterior. Una frase para la posteridad que fue capturada por el documental ‘Ojos Rojos’.

La anécdota de la verdulería de Juan Pinto Durán

El ‘profe’ Marcelo Bielsa siempre fue un caballero. Lo demostraba hasta en sus locuras, como la vez que no dejó que un verdulero le regalara productos al lado de Juan Pinto Durán y este salió corriendo.

El emotivo discurso de despedida de Bielsa en Chile

“Considero mis tres años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida, también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y a los chilenos si se me permite, en general muchísimas gracias”, fue parte del lindo discurso con el que el ‘Loco’ dijo adiós a nuestro país.