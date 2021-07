Teresa Marinovic contra machi Francisca Linconao: “No pierde oportunidad de hacer show”

Una vez más, la constitucional Teresa Marinovic se encuentra al centro de la polémica. En la sesión de hoy, en la que se discuten las propuestas de comisiones planteadas la semana pasada, la machi Francisca Linconao hizo su intervención hablando mapudungun. A Marinovic no le pareció la situación, por lo que en su cuenta de Twitter la tildó de “hacer show”.

“Sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show“, comentó la constituyente del distrito 10 luego de la intervención de Linconao. El comentario no fue recibido de buena manera. “Señora, el único show es el de usted, con su evidente racismo, ignorancia e intolerancia“, le respondió Valentina Miranda (PC), convencional por el distrito 8.

Constituyente Linconao hablando en mapudungun… sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show. — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 20, 2021

Señora, el único show es el de usted, con su evidente racismo, ignorancia e intolerancia. Parece que se dio cuenta acá en la convención que en Chile no sólo se habla español. Debería disculparse y también deberían sancionarla por su falta de ética. — Vale Miranda Constituyente D8 (@ValeMirandaCC) July 20, 2021

La discusión no quedó solo en Twitter. En medio de la discusión de las propuestas para una comisión de Derechos Humanos, la convencional Ramona Reyes tomó la palabra para interpelar a Marinovic. Leyó el twit en cuestión en voz alta, antes de exponer su opinión al respecto.

“Yo siento que esta actitud no se puede aceptar. Es de un racismo que esta convención no puede avalar. Una falta de respeto contra una autoridad tradicional, una falta de respeto para con todas las mujeres y para con todas las personas que estamos acá“, expresó. Además, pidió que se tomaran medidas lo antes posible y agregó que “si usted no está al nivel de poder entender qué es lo que está pasando acá, yo le pediría que se retire y le dé el cupo a otra persona, porque sus faltas de respeto no se pueden permitir“. La intervención fue aplaudida en el hemiciclo.

Momento exacto en que convencional Ramona Reyes denuncia la actitud racista de Teresa Marinovic contra la Machi Linconao. pic.twitter.com/aXdrcmDFKL — Ricardo (@despotricardo) July 20, 2021

“Los derechos lingüísticos son Derechos Humanos fundamentales. Gracias a nuestras lenguas somos seres humanos y si no somos capaces de respetar esa condición humana, estamos perdidos en esta propuesta de instalar una nueva Constitución“, opinó la presidenta Elisa Loncon. Agregó que además se seguirá viendo la opción de tener intérpretes, para que los pueblos originarios puedan comunicarse en sus lenguas. “El día en que se instalen los derechos lingüísticos de las naciones originarias, Chile va a ser un ejemplo de humanidad para el resto del mundo“, concluyó.

Lamngen presidenta @ElisaLoncon responde al racismo e ignorancia de Marinovic: Los derechos lingüísticos son derechos humanos fundamentales! Cuando no se les respeta, no se respeta la condición humana. pic.twitter.com/EbF7S1knCd — Alondra Carrillo Vidal (@AlondraCVidal) July 20, 2021

Marinovic siguió expresándose en Twitter, acusando que no se le deja hablar y que a la machi “la critico por prepotente, no por mapuche“.