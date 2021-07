Rojo Edwards se llena de críticas por no saber del caso de Fabiola Campillai

Rojo Edwards nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, ahora por una respuesta que dejó a la periodista Mónica González simplemente sorprendida.

En el programa de La Red, ‘Mentiras Verdaderas’, que es dirigido por la histórica y aclamada periodista Mónica González, se vivió una tensa y también impresentable para los usuarios de redes sociales.

El ex candidato a gobernador por la Región Metropolitana, José Manuel Rojo Edwards, en su calidad de invitado, conversó con González sobre los Derechos Humanos y específicamente sobre las acusaciones constitucionales que se han llevado a cabo.

Con respecto de estas acusaciones constitucionales, Edwards también señaló que “cuando la acusación constitucional se hace con base, está muy bien, pero muchas veces se hace sin base”, dijo.

De esta manera, la periodista tomó la batuta y se refirió al terrible caso de Fabiola Campillai, preguntándole a Edwards: “¿Usted conoce el caso (de Fabiola Campillai)?”, fue la pregunta de Mónica González. Edwards en ese momento contestó: “No, no lo conozco”.

“Fabiola Campillai es una mujer maravillosa, trabajadora, que no estaba protestando, no tenía nada que ver con la protesta. Estaba esperando, en San Bernardo, el bus de acercamiento de Carozzi, donde trabaja en el turno, la acompaña su hermana porque va en la noche, al turno de noche”, explicó la periodista y conductora del programa, quien estaba sorprendida por la respuesta del ex diputado.

“Ella es Fabiola Campillai”, dijo. Además, reiteró que la mujer lo único que busca es justicia. “En estos casos, señor Rojo, más allá de la ideología, tendríamos que estar de acuerdo en que esto no puede pasar más“, finalizó.

Así fue el momento, que dejó reacciones varias en redes sociales:

Impresionante, pero Rojo Edwards no conocía el caso de Fabiola Campillai. Mónica González lo dejó sin palabras. pic.twitter.com/vV9aV27pgJ — Johan (@PoniFilmico) July 20, 2021

Rojo Edwards, del Partido Republicano, aseguró en Mentiras Verdaderas que no conocía el caso de Fabiola Campillai. Imaginen la ignorancia de sus seguidores si sus dirigentes prefieren cerrar los ojos ante los casos en que fueron arrancados por la represión. Rabia y vergüenza. — Mario Aguilera 💚 (@marioaguilera4) July 20, 2021

Rojo Edwards no sabe quién es Fabiola Campillay. Heavy — Verónica Foxley (@veronicafoxley1) July 20, 2021